Praça Rica realiza com sucesso a Gingebijrfest 2017

O evento de caráter educativo e cultural, criado em 1993 é realizado anualmente pelo CMEA Praça Rica, num trabalho conjunto entre equipe escolar e comunidade local, que visa preservar traços da cultura pomerana.

A Gingebijrfest é o único evento cultural do município que nos últimos anos não sofreu interrupção. De acordo com a diretora escolar Selma Pagung, a festa surgiu junto com a implantação do projeto dos CMEAS que são os Centros Municipais de Educação Agroecológico, incentivada pelo sociólogo e historiador de Vila Pavão Jorge Kuster Jacob, secretário municipal de Cultura na época, que inclusive sugeriu o nome Gingebijrfest, em alusão a um fermentado à base de gengibre muito apreciado pelos descendentes de pomeranos da região.

O ponto alto da programação foram as apresentações dos grupos folclóricos do município: Grupo de Danças Típicas “Rijkplatz” (Praça Rica em Pomerano); Grupo Folclórico Pomerano Fauhån; Grupo Pomitafro e Grupo Afro de Todos os Santos.

Outra grande atração foi a encenação da “Dança dos Noivos”, uma antiga tradição muito difundida entre os pomeranos do sul do Estado e região centro serrana (Santa Leopoldina e Sana Maria de Jetibá) que está sendo resgatada no município.

Quem compareceu à festa pode saborear o famoso “Gingebirj” e ainda curtiu shows concertina por tocadors “prata da casa”.

A diretora destaca o apoio da Administração Municipal, através do atual secretário de cultura Gil Leandro Breger L. Paz. “A cada nova edição, a festa vem evoluindo em todos os aspectos. Este ano nós evidenciamos o caráter típico/cultural. O reconhecimento por parte da comunidade foi instantâneo. A presença de público foi satisfatória, mesmo num dia em que vários outros eventos aconteceram simultaneamente no município”, avaliou.