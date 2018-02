Evair de Melo aproxima setor agrícola capixaba com a região italiana do Veneto

O deputado federal Evair de Melo (PV-ES) que participa nesta semana da Feiragricola de Verona, na Itália, trabalha para aproximar o setor agrícola capixaba com o da região do Veneto, que obteve sucesso na renovação e na modernização dos seus métodos.

Com esforços direcionados para uma produção de qualidade foram criados fortes laços com a indústria para possibilitar o surgimento de um sistema agro-industrial responsável por cerca de 38% do PIB da região.

Evair foi recebido pelo secretário de Agricultura do Veneto, Giuseppe Pan, que em suas redes sociais escreveu sobre o encontro: ”conheci com grande prazer a delegação brasileira do estado do Espírito Santo a quem apresentei os números da Agricultura do Veneto. Foi uma troca de ideias muito interessante e proveitosa”.

Um ponto forte da agricultura na região do Veneto é o setor da produção vinícola, que se destaca no panorama nacional tanto na quantidade da sua produção e na produtividade por hectare, como pela qualidade do seu produto final, o qual obtém uma percentagem de 20% da produção vinícola do país.

No Consiglio Regionale, no Palazio Balbi, sede do Governo do Veneto, em Veneza, Evair também esteve com os Secretários de Turismo, Federico Caner e do Meio Ambiente, Giancarlo Bottacin. Os secretários apresentaram os investimentos e desafios para os setores e conversaram sobre a legislação para o Agroturismo e a Agroindústria .

“Ajustamos um compartilhamento de experiências e o receberemos para um visita e troca de experiência em breve”, informou o parlamentar capixaba. Evair é autor dos Projetos de Lei 3584/15 que Institui a Política Nacional de Incentivo às Agroindústrias, e 3859/15 que dispõe sobre a agroindustrialização artesanal de embutidos de origem animal.

Treviso: - Na quinta-feira (01), Evair participou de uma atividade externa da Feiragricola. Ele esteve em Treviso e conheceu a produção do Radicchio de Treviso, um vegetal que pertence à família da chicória, com uma folha vermelha e branca de sabor amargo, usada crua para preparar saladas ou cozida em antipastos e pratos como o risoto e a massa.

O Radicchio de Treviso tem o título IGP (Indicação Geográfica Protegida), por isso só pode ser comercializado com esse nome se for produzido no território dessa província do Veneto. O produto movimenta o agroturismo da região, gerando renda e emprego no campo.

Em 2018, a Feiragricola de Verona completa 120 anos e chega a sua 113ª edição, com visitantes e expositores de 33 países. Neste ano, o Espírito Santo receberá em agosto a primeira edição da Feira em uma versão completa fora da Itália.