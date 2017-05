Governador visita obra de estrada em Águia Branca

No último dia 04, o governador Paulo Hartung visitou o andamento das obras do trecho rodoviário que interliga a ES 080 ao distrito de Águas Claras, em Águia Branca, município localizado na Região Noroeste do Estado.

As obras foram paralisadas em novembro de 2014 e retomadas em dezembro de 2015. O trecho viário tem 10 quilômetros de extensão. Ao todo, serão investidos R$ 7,12 milhões para a pavimentação e aproximadamente 2 mil pessoas serão beneficiadas. Atualmente, 30% das intervenções foram concluídas, como drenagem e parte da terraplanagem, restando o asfaltamento e outras intervenções. O compromisso do Governo do Estado é concluir a obra em 2018.

Durante visita ao Distrito, o governador Paulo Hartung afirmou que, apesar da crise socioeconômica que o país vivencia, o Poder Executivo Estadual se organizou financeiramente para concluir a modernização da via. "O dinheiro da obra está reservado integralmente. Além disto, os problemas técnicos para a retomada das obras foram superados e agora desejamos que as intervenções ocorram conforme planejado", explicou o governador.

O prefeito Brizolão ressaltou a importância da modernização da vida. "É uma enorme satisfação. Estamos felizes com a presença do governador que irá realizar esse sonho da comunidade de Águas Claras. Agora temos convicção que essa obra será uma realidade para o município", disse o prefeito.

A obra faz parte do Programa Caminhos do Campo que é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). "O trecho que liga a ES 080 até Águas Claras será de muita importância para região. O distrito tem uma população relevante, uma expressiva produção agrícola que terá o escoamento facilitado com essa obra", disse o secretário da pasta, Octaciano Neto.

Produtor rural da região, Salomão Pinheiro Lacerda, 72 anos, disse que sempre morou na localidade. Ele que planta café disse que a pavimentação do trecho é um sonho antigo. "Vai nos ajudar muito. Graças a Deus a obra está saindo do papel. Estamos felizes", declarou.

Programa Caminhos do Campo: - O Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e Municipais é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O projeto pretende adequar e revestir estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar com o objetivo de melhorar o escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa deseja facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.