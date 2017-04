Gleyciaria Bergamin questiona legitimidade do Conselho Municipal de Educação

A vereadora Gleyciaria Bergamin (DEM) questionou a legitimidade do Conselho Municipal de Educação durante sessão da Câmara, realizada no dia 4 de abril. De acordo com a vereadora, o Conselho Municipal de Educação possui 12 membros, desses, cincos são escolhidos por votação da comunidade escolar, e outros sete, pelo prefeito.

“Vivemos em uma falsa democracia no que tange ao critério de escolha dos representantes do Conselho Municipal de Educação. A responsabilidade sobre essa discrepância não é da administração atual, porque a própria legislação está equivocada. Por isso, vou fazer um projeto de lei para alterar o sistema atual e garantir verdadeira legitimidade ao Conselho Municipal de Educação, pois sua função primária é a fiscalização, que deve ser isenta”, disse a vereadora.

Gleyciaria e o vereador Biel da Farmácia (PV) visitaram a escola do Patrimônio do XV após receberem denúncias sobre salas superlotadas na Educação Infantil. Os vereadores constaram 27 alunos de quatro anos em uma sala, quando o permitido são apenas 20. “São fatos como esse que o Conselho Municipal de Educação deve fiscalizar, mas para isso, o Conselho precisa ser independente de indicações”, explica a vereadora.