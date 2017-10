MPES pede prisão de vereador de Nova Venécia por peculato-furto de notebook

(Comunicação do MPES) - O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cumulativa de Nova Venécia, denunciou o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia, Ronaldo Barreira (SD), por peculato-furto de um notebook. O MPES relata que em janeiro deste ano o vereador retirou o notebook do Gabinete de Vereadores IV e o levou para casa, retirando o número de patrimônio do equipamento.

Para apurar o desaparecimento o vereador Ronaldo Barreira (SD) prestou depoimento na Delegacia de Polícia, negando que estivesse com o aparelho. Assim, a Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele e localizou o notebook, que passou por perícia técnica, confirmando ser o mesmo aparelho usado na Câmara.

Diante dos fatos e com base no inquérito policial do caso, o MPES requer a prisão preventiva e a condenação do vereador pelo crime de peculato-furto. Requer também a redução dos vencimentos dele em 60% durante o tempo em que durar o processo e o ressarcimento por dano moral à credibilidade da Democracia e da imagem dos parlamentares em R$ 200 mil.

OBS: - O jornal reserva um espaço na mesma página e tamanho para a defesa ou explicação do Vereador ou seu advogado na próxima edição, se solicitado.