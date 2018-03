Consultas e pagamentos do Detran direto no Aplicativo Banestes e Internet Banking

Clientes Banestes poderão realizar consultas e pagamentos de licenciamento, IPVA, DPVAT e multas de veículos do Espírito Santo direto no Aplicativo Banestes e no Internet Banking. Basta ter a placa e o Renavam do veículo. O serviço já está disponível para os correntistas nos ambientes on-line do Banco a partir desta sexta-feira (23).

O diretor de Negócios e Recuperação de Ativos (Diner) do Banestes, Luiz Carlos Doná, explica que o serviço, exclusivo, é uma parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O Banco passa a apresentar mais um diferencial para os seus clientes, atraindo novos negócios e demonstrando sua relevância no mercado. Já para o Governo do Estado, a ferramenta garante economia.

O serviço é uma exclusividade do Banestes no Espírito Santo, visto que o Banco conseguiu adequar os seus sistemas às particularidades da arrecadação estadual.

“A Sefaz já divulgou que a partir deste ano não irá mais imprimir e enviar o DUA com a cobrança do IPVA pelos Correios. Será preciso entrar no site do Detran para consultar e gerar o boleto. Mas os correntistas do Banestes agora poderão contar com a facilidade de realizar essas consultas e pagamentos em um mesmo ambiente on-line, sem a necessidade de digitação do código de barras, diretamente no nosso aplicativo e Internet Banking”, destaca Doná.

Como funciona?

Os correntistas que quiserem consultar e pagar os débitos junto ao Detran-ES no Internet Banking e no Aplicativo Banestes precisarão ter em mãos somente a placa e o Renavam do veículo.

No aplicativo, o serviço fica disponível em Menu, DETRAN-ES, e o cliente tem a opção de incluir a funcionalidade na área principal do App, tornando o seu acesso ainda mais ágil. Já no Internet Banking, a consulta e pagamento ficam localizados no menu de Serviços.

A partir do momento em que o cliente tiver realizado a consulta de um veículo no App Banestes, não será necessário redigitar os dados ao fazê-la no Internet Banking e vice-versa. Isso porque é possível salvar veículos em uma lista de favoritos e os sistemas do Banco são sincronizados, gerando mais uma facilidade para o correntista.

“Essa lista de veículos favoritos é uma comodidade que vai beneficiar especialmente os clientes que possuem grandes frotas, como locadoras de veículos e transportadoras, por exemplo. Após terem salvo os dados da frota, será possível acessar os débitos de cada item com apenas um clique, o que agiliza rotinas administrativas. Sem dúvidas, essa ferramenta agrega valor ao Banestes e propicia expansão dos nossos negócios junto a esse perfil de clientes”, destaca Luiz Carlos Doná.