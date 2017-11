Espírito Santo conquista 13 medalhas no primeiro dia de Paralimpíadas Escolares

O Espírito Santo conquistou 13 medalhas, sendo oito de ouro, em seu primeiro dia das Paralimpíadas Escolares. A competição teve início na quarta-feira (22) e terminou ontem, 24, no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Só a natação conquistou quatro ouros e duas pratas. O atletismo levou três ouros e dois bronzes, e o tênis de mesa, um ouro e uma prata.

Os primeiros lugares no pódio da natação vieram com Breno Braga da Costa (25m costa S3), Ezequias Limas (50m costas S3), Lais Jesus Amorim (100m costas S8), Stéphany Nobre Rodrigues (100m costas S9). A prata ficou com Íkaro Nunes de Castro (50m costas S9) e Gustavo Soares do Nascimento (50m costas S6). Ezequias, Lais e Stéphany são contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado.

Stéphany Nobre, de 17 anos, diz que este será sua última participação nas Paralimpíadas Escolares. "Estou me sentindo muito feliz e realizada. Agora quero continuar nadando, mas para disputar os Jogos Universitários", avisou a nadadora.

No atletismo, as medalhas de ouro vieram com Monike Bheatriz e Amanda de Goes Pires (respectivamente nas categorias F33 e F55) e Carlos Daniel Martins, no lançamento de disco. Já Daniel de Souza Brito foi bronze no arremesso de disco e Victoria Luiza da Silva, no arremesso de peso.

Karoline Castro venceu o ouro na prova do tênis de mesa por equipe, formando dupla com atleta de outro Estado, na categoria de 12 a 14 anos, enquanto Verônica Alves levou a prata, mas na categoria de 15 a 17 anos.