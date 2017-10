Locais de construções de barragens são visitadas pela Seag

Os locais das barragens que serão construídas nos municípios de São Domingos do Norte foram visitadas pelo secretário de Agricultura, Octaciano Neto, no último dia 28. Além disso, também foi visitada a ponte rural no distrito Castelan, que liga as cidades de São Domingos e São Gabriel da Palha.

Acompanharam o secretário nas visitas o prefeito de São Domingos do Norte, Pedro Pão; a prefeita de São Gabriel da Palha, Céia Ferreira; a deputada estadual Raquel Lessa; vereadores, secretários municipais e lideranças das cidades.

As duas barragens que serão construídas em São Domingos do Norte tiveram o projeto doado pelo Sicoob e pela Cooabriel. Os dois projetos estão em fase final de elaboração. Após a conclusão deles e do licenciamento as obras poderão ser licitadas para serem iniciadas. Até o final de 2018 serão investidos R$ 60 milhões para a construção de 60 barragens.

Após, foi visitada a ponte de Castelan, que liga as duas cidades, que tem 29 metros e é de madeira. O secretário Octaciano firmou o compromisso de instalar uma nova ponte no local. Os prefeitos dos municípios também se comprometeram em executar as obras das cabeceiras das pontes. As pontes serão de concreto.

"As duas barragens tiveram o projeto doados. Uma pelo Sicoob e outra pela Cooabriel. Cabe aqui o nosso agradecimento. Ao município coube conseguir a área e a Seag vai executar as obras. Já a ponte, lançamos um pacote para a construção de 24 barragens com investimento de R$ 1,5 milhão. E agora vamos dar sequência ao programa e a ponte do distrito Castelan estará contemplado" disse Octaciano.