Banestes oferece descontos adicionais para pagamento de dívidas com recursos do FGTS

Com a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS, surge a oportunidade de quem possui débitos em atraso superior a 60 dias negociar com melhores condições. O Banestes está oferecendo aos clientes condições especiais para quem utilizar o fundo de garantia, como a isenção dos juros de mora e de multa, além de descontos adicionais em alguns casos.

A pessoa interessada deve procurar qualquer agência Banestes, com o comprovante do saque de recursos das contas inativas do FGTS. Podem ser renegociadas dívidas referentes a cheque especial, cartão de crédito, financiamento de bens, capital de giro, leasing, crédito rural, entre outros produtos do banco. Todas serão analisadas caso a caso com condições especiais.

A superintendente de Recuperação de Crédito, Carla Barreto, destaca que esse é o momento para colocar as contas em dia. Reduzir a dívida sem tirar um real do bolso, utilizando somente os recursos do fundo de garantia, é possível.

“Além da isenção de juros de mora e multa, serão concedidos descontos adicionais. Cada caso será analisado individualmente para que as condições propostas reflita a realidade daquele devedor. O cliente deve aproveitar esse dinheiro extra do FGTS para quitar dívidas e faremos o necessário para resolver sua pendência com o Banco”, ressaltou Barreto.

Para pagamento à vista, os descontos são ainda maiores. Mas quem precisar, o banco poderá alongar o prazo para pagamento da dívida. O parcelamento da renegociação pode ser em até 60 meses.

“Ele pode se planejar e utilizar o FGTS como entrada, reparcelando o restante ou, dependendo do valor, até liquidando a dívida”, informa Barreto.