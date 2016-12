Ministério da Integração Nacional oferece ajuda ao ES

Ministro acertou com o governador Paulo Hartung uma visita ao estado nos próximos dias.

Brasília-DF - O Ministério da Integração Nacional está acompanhando a evolução dos transtornos gerados pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última quinta-feira e que já afetaram 19 municípios. Na tarde desta sexta-feira (16), pelo telefone, o ministro da pasta, Helder Barbalho, ofereceu ajuda ao governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), e acertou uma visita ao estado nos próximos dias.

O governo do Espírito Santo ainda não solicitou apoio federal para lidar com as consequências das chuvas, que mataram uma pessoa, desalojaram cerca 650 moradores e deixaram 100 desabrigados. O governador Paulo Hartung afirmou ao ministro que, caso necessário, fará a formalização do pedido de ajuda.

As chuvas volumosas afetaram até o momento 19 municípios: Afonso Claudio, Mimoso do Sul, Baixo Gandu, Alegre, Rio Novo do Sul, Conceição do Castelo, Iconha, Piúma, Anchieta, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kenedy, Guarapari, Brejetuba, Castelo, Ibatiba, Muniz Freire, Pancas e Jerônimo Monteiro.