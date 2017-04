Programa voltado a servidores do Estado possibilita que empresas conquistem novos clientes

Conquistar novos clientes e torná-los fiéis ao consumo de seus produtos e serviços é um desafio para qualquer empresa, seja ela antiga ou recente no mercado. Num momento em que o País enfrenta dificuldades financeiras então, essa tarefa fica ainda mais árdua.

Como forma de contribuir para o aquecimento do comércio capixaba e de valorizar os servidores do Poder Executivo Estadual, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), vem promovendo o programa Clube de Descontos do Servidor.

Ele consiste numa política de parceria com empresas e instituições representativas dos setores empresariais, em seus diversos ramos de atuação, para oferecerem aos servidores públicos condições especiais na aquisição de produtos e serviços.

A adesão ao clube pode ser feita a qualquer momento pelas empresas interessadas. O credenciamento exige alguns requisitos, presentes no Decreto Nº 4024-R, disponibilizado na aba “Credencie sua Empresa” do portal www.clubededescontos.es.gov.br.

Após a conclusão da parceria, as instituições têm seus produtos e serviços divulgados no site do programa, possibilitando que os mais de 90 mil servidores do Estado tenham acesso às ofertas e deem preferência a elas na hora da compra. Para facilitar a busca, os itens são classificados por tipo de produto, ramo da instituição, localidade da loja e percentual de desconto.

“Essa é uma oportunidade dos comerciantes buscarem novos consumidores, fidelizarem os clientes e aumentarem as suas vendas. São mais de 90 mil servidores em todo o Estado, que poderão se interessar pelas ofertas divulgadas no portal. O Clube de Descontos é bom para o comércio e também para o servidor, que recebe condições exclusivas”, ressaltou Simoni Da Ros Dalfior, membro da coordenação do clube.

Servidor

Para adquirir um produto ou contratar um serviço com as condições especiais, o servidor público, ativo ou inativo, esteja em cargo efetivo, comissionado ou de designação temporária, tem de apresentar à empresa parceira, no ato da compra, o documento oficial de identidade ou documento funcional com foto e o último contracheque expedido, para comprovação do vínculo com a Administração.

A participação do servidor no programa não exige qualquer tipo de credenciamento, nem o pagamento de taxas ou autorização de descontos em contracheque. Caso haja interesse da instituição credenciada, a oferta pode ser estendida aos dependentes diretos do profissional, mediante a verificação de parentesco. A relação comercial é direta entre a empresa e o servidor/consumidor.

O Clube de Descontos já conta com parceiros dos setores de Moda, Alimentação, Hotelaria, Música, Odontologia, Esporte, Farmácia e outros. Há instituições do Espírito Santo e também de outros estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão e Distrito Federal. A lista de empresas credenciadas e produtos e serviços com condições especiais pode ser conferida no portal www.clubededescontos.es.gov.br.